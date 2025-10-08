Cầu gãy sập khi bốn xe tải nặng cùng đi qua

PhilippinesBốn xe tải, với hai xe đang chở hàng nặng, cùng đi qua khiến cây cầu 45 năm tuổi gãy sập, hôm 6/10 ở Alcala.

Ba xe tải nặng làm sập cầu Video: Anneong Vlog

Cầu Piggatan, 45 năm tuổi, ở Alcala, Cagayan, vốn chỉ cho phép xe có tải trọng 18 tấn trở xuống đi qua. Nhưng ngày 6/10, bốn xe tải hạng nặng, với hai xe chất đầy hàng hóa, đi qua cùng lúc khiến cầu gãy sập và làm 7 người bị thương.

Theo Văn phòng quản lý và giảm thiểu rủi ro thiên tai tỉnh Cagayan, bốn xe tải cùng mắc kẹt khi cây cầu sụp xuống hơn 6 m. Bảy người bị thương nhẹ gồm các tài xế xe tải và hành khách đi cùng.

Ông Rapsing cho biết tải trọng chính xác của mỗi xe tải vẫn chưa được xác nhận và vẫn chưa rõ liệu việc chở quá tải có thực sự gây ra vụ sập hay không. Nhiều xe tải giao hàng thường xuyên đi qua cầu Piggatan, được coi là tuyến đường chính ở Cagayan.

Giới chức cho biết đang cố gắng tìm ra cách nhanh chóng sửa chữa hoặc thay thế cây cầu, đặc biệt trong mùa thu hoạch khi xe tải chở cây nông nghiệp như lúa và ngô được vận chuyển qua cầu Piggatan.

Với những tuyến đường vòng dài hơn, chi phí hậu cần dự kiến tăng lên. Đại diện chính quyền cũng kêu gọi các cơ quan chức năng kiểm tra các cây cầu khác trên toàn quốc, lưu ý rằng nhiều xe tải 10-18 bánh thường xuyên đi qua những cây cầu này để vận chuyển hàng hóa, thường là do thiếu sự giám sát từ cơ quan chức năng.

Mỹ Anh (theo PhilStar)