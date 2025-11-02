Cầu gãy, gần 1.300 người bị nước lụt bao vây

Quảng NgãiNước sông Trà Bồng dâng cao, lũ tràn về làm gãy cầu Cây Sung ở xã Bình Minh, khiến 316 hộ với gần 1.300 người bị cô lập, sáng 2/11.

Khoảng 5h30, cầu Cây Sung dài 12 m, rộng 5 m - nối thôn Phước An với trung tâm xã - bị gãy mố, toàn bộ thân cầu rơi xuống mương.

Ông Đặng Thanh Thuận, Bí thư xã Bình Minh, cho biết do nước đổ về mạnh nên cầu bị gãy mố. Lực lượng dân quân, công an và cán bộ xã đã chốt chặn hai đầu cầu để ngăn người dân qua lại, đảm bảo an toàn.

Cầu Cây Sung gãy, rớt xuống sông. Ảnh: Quốc Việt

Chính quyền địa phương đang khắc phục tạm thời và tính phương án lưu thông bằng ghe, ca nô để vận chuyển lương thực, nhu yếu phẩm cho các hộ tại 3 xóm đang bị cô lập; đồng thời hỗ trợ phương tiện từ bên ngoài vào bên trong, nhằm duy trì sinh hoạt, sản xuất và đi lại cho người dân.

Cầu Cây Sung là một trong hai tuyến đường chính từ Phước An ra trung tâm xã. Tuyến còn lại cũng bị ngập nặng, khiến việc đi lại khó khăn. "Nước đổ bất ngờ, khu vực cách sông tới 11 km nên người dân chưa kịp dự trữ lương thực", chị Minh Hòa nói.

Xã Bình Minh đã báo cáo tỉnh để hỗ trợ tiếp cận, cung ứng nhu yếu phẩm.

Hai ngày qua, Quảng Ngãi mưa lớn, nước sông Trà Bồng lên trên báo động 2, gây sạt lở và ngập tại nhiều khu vực thuộc huyện Bình Sơn cũ.

Phạm Linh