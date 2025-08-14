Ở Việt Nam, biển nào lạnh nhất?

Nghe qua, ai cũng nghĩ đến Bắc Băng Dương, biển Greenland hay vùng biển ở Nam Cực... nhưng khoan, đây là câu đố mẹo tiếng Việt cơ mà.

Có hàng trăm vùng biển trên thế giới, mỗi nơi mang một vẻ đẹp và khí hậu khác nhau. Có biển xanh ngắt như ngọc, có biển nóng như chảo lửa giữa mùa hè... nhưng bạn đã bao giờ tự hỏi: 'Biển nào lạnh nhất?' chưa? Nghe thì tưởng là câu hỏi địa lý nghiêm túc, nhưng thật ra đây lại là một "cú twist" hại não khiến nhiều người phải phì cười.

Điều thú vị ở câu đố này là bạn chỉ cần theo lối nghĩ thông thường là có thể tìm ra được đáp án. 'Lạnh' ở đây đơn giản là chỉ nhiệt độ, còn nhiệt độ bị lạnh thì sẽ có gì, mùa nào, khi nào... thì bạn phải chịu khó suy nghĩ chút rồi.

Và như mọi câu đố mẹo khác, khi bạn biết đáp án, kiểu gì cũng phải gõ đầu mình: 'Trời ơi, sao không nghĩ ra sớm hơn?'. Nào, thử vận dụng trí não, bỏ hết những ý nghĩ sâu xa, suy nghĩ thật đơn giản, đơn giản nhất thôi nhé!

