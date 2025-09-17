Câu đố mẹo này nghe qua tưởng dễ nhưng kết quả lại khiến nhiều người vò đầu bứt tai vì nghĩ mãi không ra đáp án.

Xe thì thường phải có bánh mới chạy được, không bánh thì... chẳng khác gì cục sắt nằm im. Thế nhưng, cái hay của câu đố này là buộc người ta phải nghĩ ngoài khuôn khổ, bỏ qua logic thông thường. Có người nghĩ ngay đến xe hỏng, xe trong bãi rác, thậm chí xe trong bảo tàng. Người khác lại liên tưởng đến xe trong... giấc mơ, muốn chạy bao nhiêu cũng được. Thế nhưng vấn đề nằm ở chỗ 'vẫn di chuyển bình thường' mới là đáng nói. Xe đã không có bánh mà vẫn di chuyển bình thường thì đúng là rối não thật sự.

Ở đâu xe không có bánh vẫn di chuyển bình thường? Ảnh minh họa.

Chỉ cần chịu khó nghĩ lại mọi việc hàng ngày hay hoạt động của những cụ già trong xóm... bạn sẽ thấy câu đố này chẳng hề "hack não" như tưởng tượng. Thế nên, thử đố bạn bè xem, chắc chắn sẽ có người biết và đưa ra ngay đáp án chính xác.

>> Xem đáp án

Hi