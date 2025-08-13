Có bao giờ bạn nghe đến môn thể thao mà… lùi mới là cách để giành chiến thắng chưa? Nghe thì vô lý nhưng lại hợp lý đến bất ngờ!

Trong thế giới của những trò chơi kỳ lạ, câu hỏi này chính là một "cú xoáy não" khiến không ít người phải vò đầu bứt tai. Nhiều người ban đầu nghĩ ngay tới môn chạy bộ, nhưng xin lỗi, ở đây ai chạy ngược thì chắc... ra khỏi sân trước. Có người lại đoán là đấu vật, nhưng nếu lùi quá nhiều thì coi chừng bị ép ra ngoài vạch.

Môn thể thao nào càng lùi càng thắng? Ảnh minh họa.

Cái thú vị ở câu đố này là nó khiến bạn phải bỏ qua lối suy nghĩ thông thường, nhìn sự việc theo một góc hoàn toàn khác. Môn thể thao này không cần bạn phải lao về phía trước thật nhanh, mà đòi hỏi sự khéo léo, kiên nhẫn và cả chiến thuật tinh quái. Mỗi bước lùi là một bước tiến đến chiến thắng, nghe thôi đã thấy nghịch lý rồi đúng không?

Và tin tôi đi, khi biết đáp án, bạn sẽ phải bật cười và thốt lên: "Trời ơi, đơn giản thế mà không nghĩ ra!". Giờ thì hãy thử thách trí tưởng tượng của bạn, bỏ hết mọi định kiến và... suy nghĩ ngược một chút. Môn thể thao nào càng lùi càng thắng? Đáp án đang chờ bạn ở ngay phía dưới – nhưng cẩn thận, nó dễ đến mức khiến bạn ngạc nhiên đấy!

