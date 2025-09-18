Khi nào nhìn số 2 mà lại gọi là 10?

Nếu bạn là một người thích khám phá những câu đố mẹo thì đừng bỏ qua câu này 'Khi nào nhìn số 2 mà lại gọi là 10?'.

Có thể ban đầu bạn sẽ nghĩ ngay đến những phép toán phức tạp, hoặc các quy luật logic khó nhằn. Thế nhưng, câu trả lời lại đơn giản đến bất ngờ, đến mức có thể khiến bạn bật cười vì sự ngộ nghĩnh, hài hước của nó.

Khi nào nhìn số 2 mà lại gọi là 10? Ảnh minh họa.

>> Từ tiếng Việt nào tên nửa động vật, nửa thực vật?

Đừng vội nghĩ đến những thứ quá cao siêu, vì câu đố này được sinh ra để mang lại tiếng cười và sự thư giãn. Câu đố mẹo không phải là nơi để bạn khoe kiến thức toán học, mà là nơi để bạn rèn luyện sự nhanh nhạy, khả năng liên tưởng và óc hài hước của mình.

>> Xem đáp án

Hi