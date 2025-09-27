Một câu đố mẹo thú vị đang khiến nhiều người bật cười, đáp án bất ngờ nhưng cực kỳ hợp lý sẽ khiến bạn vừa gật gù vừa phì cười.

Nếu bạn đang tìm một trò vui đơn giản nhưng khiến mọi người phải "xoắn não" rồi cười nghiêng ngả, thì câu đố mẹo này chính là lựa chọn hoàn hảo. Câu hỏi nghe có vẻ nghiêm túc: "Người làm nghề gì có vẻ thờ ơ với mọi người?" – nhưng ẩn chứa sau đó lại là một cú "twist" đầy hài hước.

Người làm nghề gì có vẻ thờ ơ? Ảnh minh họa.

Nghe xong, nhiều người sẽ nhăn trán suy nghĩ: có phải bác sĩ, kỹ sư, hay thậm chí là... diễn viên không? Nhưng rồi khi đáp án bật mí, chắc chắn ai cũng phải "à ha" rồi bật cười. Đáp án vừa gần gũi, vừa chơi chữ thông minh, gợi lên sự bất ngờ thú vị.

Cái hay của câu đố mẹo là ở chỗ nó không quá khó, nhưng luôn biết cách "làm khó" người trả lời bằng cách đánh lạc hướng. Đây chính là món ăn tinh thần tuyệt vời để chia sẻ trong những buổi tụ tập, hay đơn giản là một cách để xua tan mệt mỏi trong ngày.

Bạn có muốn tôi bật mí luôn đáp án của câu đố này kèm lời giải thích dí dỏm không?

Mộc Trà