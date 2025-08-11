Trong thế giới muôn loài hoa rực rỡ, bạn có biết, loài hoa đặc biệt nào mà chỉ cần nghe tên thôi đã cảm thấy... mệt mỏi chưa?

Đây không phải là một câu đố về sinh học, mà là một cuộc dạo chơi đầy thú vị với âm vần và ý nghĩa của tiếng Việt. Tên của loài hoa này không hề ám chỉ sự héo tàn hay thiếu sức sống, mà là một trò chơi chữ đầy bất ngờ. Câu đố này đòi hỏi bạn phải vận dụng sự tinh ý và một chút hài hước để tìm ra đáp án. Nó khiến chúng ta phải nhìn nhận lại những điều tưởng chừng như đơn giản nhất trong cuộc sống.

Hoa gì nghe tên đã thấy mệt mỏi? Ảnh minh họa.

>> Cái gì ông có, bố có nhưng mẹ và bà thì không?

Liệu bạn có phải là một trong số ít người có thể giải mã được bí ẩn này? Hãy thử thách bản thân và cùng nhau khám phá sự dí dỏm của câu đố này. Cái tên của nó thực sự sẽ khiến bạn cảm thấy... không muốn làm gì cả!

