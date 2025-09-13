'Hổ' nào ở Việt Nam có nhiều chân, sống ở dưới nước?

Nhiều người liền nghĩ đến những con hổ trong rừng với dáng vẻ oai phong, dữ tợn... nhưng khi bỗng khựng lại vì 'nhiều chân, đầu to, sống dưới nước'.

Câu đố tiếng Việt: 'Hổ gì có rất lắm chân, đầu to hơn thân, sống ở dưới nước?' quả thật là một thách thức dí dỏm khiến nhiều người tò mò. Nghe đến chữ 'hổ', ai cũng nghĩ ngay đến chúa sơn lâm, hung hãn trên rừng xanh. Thế nhưng, ở đây lại là một hổ rất khác, chẳng sống trên cạn, mà lại sống dưới nước.

Hổ gì có rất lắm chân, đầu to hơn thân, sống ở dưới nước? Ảnh minh họa.

Điểm gây bối rối chính là gợi ý: 'có rất lắm chân'. Bình thường hổ chỉ có bốn chân, nhưng hổ này lại nhiều vô kể, khiến người nghe phải loại bỏ hình ảnh quen thuộc trong đầu. Chưa hết, cái đầu của nó còn 'to hơn cả thân' và 'sống ở dưới nước', một đặc điểm kỳ lạ mà nếu để ý, ta sẽ thấy trong tự nhiên cũng có vài sinh vật như vậy.

Câu đố này vừa chơi chữ, vừa thử thách trí tưởng tượng. Người đoán phải vượt qua cái bẫy của chữ 'hổ' – bởi không phải lúc nào hổ cũng là hổ thật. Vậy bạn có đoán được hổ trong câu đố này là loài nào chưa?

Mộc Trà