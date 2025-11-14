Con gì giúp người trị bệnh nhưng mang tiếng ác?

Một câu đố tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến ai nghe 'xoắn não' vì đen như than, lại trắng như tuyết, giúp người nhưng tên chẳng hiền chút nào.

Những câu đố mẹo luôn là món ăn tinh thần thú vị giúp chúng ta vừa cười vừa động não. Và hôm nay, câu đố "Da thịt như than, áo choàng như tuyết" hứa hẹn sẽ khiến bạn phải bật cười vì sự "lừa tình" của nó!

Thoạt nghe, ta có cảm giác như đang mô tả một ai đó rất hiền, rất sạch sẽ, thậm chí có chút... đáng thương. Nhưng chỉ cần đọc đến dòng "Giúp người trị bệnh. Mà tên chẳng hiền", bạn sẽ thấy ẩn sau đó là cả một cú "plot twist" cực kỳ bất ngờ!

Da thịt như than / Áo choàng như tuyết / Giúp người trị bệnh / Mà tên chẳng hiền. Là con gì?

Câu đố không chỉ khiến người chơi bật cười, mà còn khiến ai nghe cũng phải gật gù vì độ thông minh và duyên dáng trong từng câu chữ.

Những câu đố như thế này không chỉ là trò vui mà còn là cách tuyệt vời để gắn kết bạn bè, mang lại tiếng cười trong những giờ nghỉ ngơi. Thử thách trí tuệ nhẹ nhàng, pha chút dí dỏm, câu đố "Da thịt như than..." chính là món quà tinh thần đầy bất ngờ cho ngày mới. Hãy cùng nhau thử đoán xem, đằng sau lớp "áo tuyết" kia là ai đang ẩn mình nhé! Biết đâu, đáp án lại khiến bạn phải thốt lên: "Trời ơi, hóa ra là nó à!"

Mộc Trà