Bình thường, con gì cũng cần phải ăn mới sống, thế mà ở đây lại ngược đời hoàn toàn.

Vừa nghe qua, ai cũng thấy có gì đó không đúng, bởi chúng ta đều biết ăn thì mới sống, nhịn đói thì chết. Thế mà ở đây, logic bị đảo ngược hoàn toàn, nghe vừa buồn cười vừa khiến não xoắn tít. Cái thú vị là ở sự nghịch lý, khiến người nghe không thể trả lời ngay mà phải bật cười rồi nghĩ đi nghĩ lại.

Con gì cho ăn thì chết, bỏ đói lại sống? Ảnh minh họa.

Một câu hỏi thôi nhưng có thể khiến cả nhóm bạn ngồi bàn luận rôm rả hàng giờ. Người thì nghiêm túc suy luận theo sinh học, người thì triết lý theo kiểu "ẩn dụ cuộc đời", còn có người đoán bừa cho vui... Nó nhắc ta nhớ rằng ngôn ngữ không chỉ để nói chuyện, mà còn là công cụ để sáng tạo, để chơi đùa. Càng nghịch lý thì càng hấp dẫn, càng ngược đời thì càng buồn cười.

>> Con gì càng tối càng to ra?

Đây cũng chính là cái duyên riêng của những câu đố dân gian Việt Nam: đơn giản mà hóm hỉnh. Nó tạo ra không khí vừa nhẹ nhàng vừa sôi nổi, rất thích hợp để gắn kết mọi người. Và dĩ nhiên, ai chưa đoán ra thì cứ phải ôm đầu cười ngượng, chờ hé lộ đáp án.

>> Xem giải thích

Mộc Trà