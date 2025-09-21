Từ nào trong tiếng Việt bỏ đầu là một nước, mất đuôi là loài chim?

Trong kho tàng câu đố chữ, có những thử thách nghe qua tưởng đơn giản, nhưng khi ngẫm kỹ thì lại khiến người ta vò đầu bứt tai.

Và hôm nay, chúng ta gặp một câu đố cực kỳ thú vị: "Từ gì bỏ đầu thành tên quốc gia, mất đuôi ra một loài chim?". Nghe thôi đã thấy có chút "hack não" rồi đúng không? Lúc đầu, nhiều người lập tức nghĩ đến các quốc gia quen thuộc như Lào, Thái, Nhật, Mỹ... rồi thử ghép ghép, tách tách, mà kết quả toàn đi vào ngõ cụt.

Có người còn thử đảo chữ, thử dịch ra tiếng Anh, tiếng Việt, càng suy càng rối tung cả đầu. Nhưng chính sự "xoắn não" này lại là điều làm nên cái duyên của câu đố chữ.

Từ gì bỏ đầu thành tên quốc gia, mất đuôi ra một loài chim? Ảnh minh họa.

Đây cũng là kiểu câu đố rất hợp để khuấy động không khí trong những buổi tụ tập. Ai thông minh và nhanh nhạy sẽ tìm ra đáp án sớm, còn ai "bí" thì cũng được một phen cười hả hê.

Câu đố không chỉ thử tài chơi chữ mà còn kích thích sự sáng tạo trong cách suy nghĩ. Và quan trọng nhất, nó mang lại tiếng cười - món quà giải trí không bao giờ lỗi thời. Chắc chắn bạn sẽ muốn đố ngay người bên cạnh: "Từ gì bỏ đầu thành tên quốc gia, mất đuôi ra một loài chim?".

