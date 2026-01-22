Từ nào để nguyên thì già, thêm đầu giá lạnh

Tiếng Việt đúng là kho báu vô tận, càng chơi chữ càng thấy thú vị.

Câu đố hôm nay nghe qua tưởng đơn giản, nhưng lại khiến nhiều người phải gãi đầu suy nghĩ. Có một từ dùng để chỉ những người già nhưng khi thêm đầu lập tức thay đổi bằng sự lạnh giá, nghe thôi đã thấy run rẩy, nổi da gà.

Ảnh minh họa.

Nghe thì vô lý nhưng lại rất hợp lý theo kiểu tiếng Việt hay chơi khăm trí não. Câu đố đòi hỏi người chơi phải cần một chút tinh ý và vốn từ quen thuộc hằng ngày. Càng suy nghĩ, bạn càng thấy cái hay nằm ở sự đơn giản. Đây là kiểu câu đố mà khi biết đáp án, ai cũng sẽ bật cười: "Ủa, sao mình không nghĩ ra sớm hơn?".

Phù hợp để giải trí nhẹ nhàng, thử thách bạn bè hoặc giết thời gian lúc rảnh. Giờ thì thử xem nhé: từ lạnh giá đó là gì, và chữ nào đã biến nó thành con người?

>> Xem đáp án

Mộc Trà