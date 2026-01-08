Từ nào để nguyên nghẽn họng, bỏ huyền nảy nở sinh sôi?

Chỉ khác nhau một dấu mà ý nghĩa đã 'quay xe' hoàn toàn, từ chuyện khó nói trong cổ họng sang hình ảnh sinh sôi đầy sức sống.

Tiếng Việt luôn có những điều thú vị khiến người ta vừa học vừa cười, đặc biệt là những câu đố xoay quanh dấu thanh. Có một từ nghe qua đã thấy hơi "khó nuốt", để nguyên thì khiến cổ họng tắc nghẽn, nói ra ai cũng muốn tránh. Nhưng điều kỳ diệu xảy ra khi chỉ cần bỏ dấu huyền đi, nghĩa của từ lập tức thay đổi theo hướng hoàn toàn tích cực. Từ chỗ gây khó chịu, nó bỗng trở nên gắn liền với sự sinh sôi, phát triển và nảy nở.

Hãy thử đoán xem, cặp từ được nhắc đến trong câu đố chữ sau là gì: "Để nguyên tắc nghẽn vòm họng, bỏ huyền bỗng nảy nở sinh sôi"?

Câu đố này khiến nhiều người phải đọc đi đọc lại, vừa đọc vừa thử phát âm xem có đúng không. Có người đoán mãi vẫn thấy lấn cấn vì quen nghĩ theo nghĩa thông thường. Có người khác lại bật cười khi nhận ra tiếng Việt đúng là "cao thủ chơi chữ".

Sự khác biệt nhỏ bé của một dấu thanh nhưng lại tạo ra hai hình ảnh đối lập hoàn toàn. Đó cũng là lý do những câu đố kiểu này luôn được yêu thích vì vừa nhẹ nhàng vừa kích thích tư duy. Nếu bạn đã đoán ra, hẳn bạn cũng sẽ thấy đáp án rất hợp lý và không hề gượng ép. Và khi biết rồi, chắc chắn bạn sẽ nhớ rất lâu.

