Từ gì để nguyên là nhà, thêm huyền tóc trắng, bạc râu?

Một câu đố nhỏ nhưng “có võ”, khiến người nghe vừa ngẩn ngơ, vừa bật cười trước sự kỳ diệu và tinh nghịch của tiếng Việt.

Câu đố "Từ gì để nguyên là nhà, thêm huyền tóc trắng, bạc râu?" đang lan truyền như một làn gió vui trên mạng xã hội. Chỉ với vài chữ đơn giản, câu hỏi này đã khơi dậy trí tò mò của biết bao người yêu ngôn ngữ. Nghe qua tưởng chẳng có gì phức tạp, nhưng càng suy nghĩ lại càng thấy thú vị – bởi đáp án không nằm ở logic, mà ở sự tinh tế của dấu thanh trong tiếng Việt.

Để nguyên có nghĩa là nhà

Hỏi vào sẽ chẳng thật thà nữa đâu

Thêm huyền tóc trắng, bạc râu

Sắc vào thì thấy như vừa đông sang

Là từ gì?

Chính cái "thêm huyền" đầy ẩn ý ấy khiến người nghe vừa bật cười vừa thán phục. Nhiều người còn xem đây là "bài test IQ tiếng Việt" đầy duyên, vừa giúp thư giãn vừa gợi nhớ về nét đẹp của ngôn ngữ nước mình.

>> Con gì vừa to vừa nhỏ, vừa ngắn vừa dài, vừa đen vừa trắng?

Câu đố ngắn gọn mà sâu sắc, vừa là trò vui, vừa là minh chứng cho sự phong phú của tiếng Việt. Ai mà ngờ, chỉ cần thêm một dấu huyền thôi mà từ "nhà" lại hóa ra một... "người" hoàn toàn khác!

