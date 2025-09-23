Có những câu đố nghe qua tưởng dễ mà lại khiến ai cũng vò đầu bứt tai 'Trái gì dễ bị ghét?'.

Nghe thì có vẻ đơn giản, nhưng đừng vội trả lời ngay. Vì "trái" ở đây có thể là trái cây, cũng có thể là không phải. Ai mà biết được người ra đề có ý gì trong đầu, đúng không nào?

Trên thế giới, trái gì dễ bị ghét? Ảnh minh họa.

Nhiều người sẽ nghĩ ngay đến mấy loại quả có vị chua lè chua lét, ăn vào là nhăn mặt. Một số lại đoán mấy quả... rụng đúng lúc mình đang đi dưới gốc cây, chắc chắn bị ghét rồi. Nhưng cũng có khi đáp án lại chẳng liên quan gì đến trái cây cả, mới đau chứ!

Cái hay của câu đố mẹo là vậy, vừa đánh đố vừa tạo tiếng cười. Trả lời sai thì vui, mà trả lời đúng thì càng hả hê. Vậy theo bạn, trái gì dễ bị ghét nhất trên đời này? Hãy thử đoán xem, biết đâu câu trả lời lại khiến bạn "ồ" lên vì quá bất ngờ!

