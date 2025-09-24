Có bao giờ bạn nghe một câu đố vừa bật cười vừa thấy… đau đầu chưa? xin mời cả nhà cùng thử sức với câu đố như thế nhé.

Nghe tới đây, nhiều người chắc chắn sẽ bắt đầu lục tung cả chợ trong đầu: nào là trái cam, trái quýt, trái bưởi, trái xoài... Liệu có loại quả nào thường xuyên "hắt hơi sổ mũi" không nhỉ?

Một số người còn nghĩ xa hơn: chắc phải là loại trái "gầy yếu" dễ cảm cúm, hoặc bị... sâu bệnh hành hạ. Nhưng biết đâu đáp án lại chẳng liên quan gì đến trái cây, mà nằm ở một ý nghĩa khác, tinh nghịch hơn thì sao?

Trái gì ở Việt Nam dễ bệnh nhất? Ảnh minh họa.

Đố mẹo là thế, cái thú vị nằm ở chỗ đánh lừa người chơi, khiến bạn cười ngặt nghẽo khi nghe đáp án. Đôi khi tưởng mình thông minh lắm, đoán đâu trúng đó, ai dè lại bị xoay như chong chóng.

Vậy theo bạn, trái nào mới thật sự "dễ bệnh" nhất trên đời? Hãy thử đưa ra suy đoán của mình nhé, coi chừng đáp án lại khiến bạn cười "lăn ra bệnh" luôn đó!

