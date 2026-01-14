Nghe tưởng dễ như đếm ngày trong tháng, nhưng câu hỏi này lại khiến nhiều người bật cười khi biết đáp án.

Có một câu đố nghe qua thì ai cũng nghĩ mình trả lời được trong vòng ba giây, nhưng càng suy nghĩ lại càng thấy có gì đó không ổn. Người thì lẩm nhẩm số ngày của từng tháng, người lại lôi cả lịch treo tường ra để kiểm tra cho chắc. Có người rất tự tin khẳng định tháng Hai là ngắn nhất vì lúc nào cũng "lép vế" hơn các tháng khác.

Tháng nào ngắn nhất trong năm? Ảnh minh họa.

Một số khác lại phản biện rằng năm nhuận thì tháng Hai cũng dài ra, vậy đâu còn là ngắn nhất nữa. Câu chuyện bắt đầu rẽ sang hướng hài hước khi mọi người tranh luận hăng say mà quên mất đây là câu đố mẹo. Càng bàn luận, không khí càng vui vì mỗi người một lập luận rất hợp lý theo cách nghĩ của mình. Có người còn đùa rằng tháng nào hết tiền nhanh nhất thì tháng đó ngắn nhất.

Đến lúc này, nhiều người mới chợt nhận ra có lẽ câu hỏi không hề liên quan đến ngày tháng như ban đầu. Và đúng như vậy, đáp án hóa ra lại nằm ở một chi tiết cực kỳ đơn giản. Khi biết kết quả, hầu hết mọi người chỉ biết cười và gật gù vì quá "thâm".

