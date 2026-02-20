Ngựa đực là 'tuấn mã', vậy ngựa cái gọi là gì?

Ai cũng từng nghe đến cụm từ 'tuấn mã' để chỉ ngựa đực khỏe mạnh, phi nhanh như gió, nhưng khi đổi sang ngựa cái được gọi là gì?

Trong tiếng Việt, chỉ cần thay đổi một giới tính, cách gọi đôi khi cũng thay đổi theo. Ngựa đực oai phong, mạnh mẽ thường được gọi là "tuấn mã", nghe đã thấy khí chất anh hùng. Thế nhưng khi chuyển sang ngựa cái, nhiều người lại lúng túng không biết phải gọi thế nào cho đúng và hay.

Liệu có một cách gọi tương xứng vừa mềm mại vừa thể hiện được giá trị của ngựa cái? Hay đơn giản chỉ là thêm một từ phía trước hoặc phía sau? Câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng lại khiến không ít người "khựng" vài giây trước khi trả lời.

Đây không chỉ là một câu đố vui mà còn là dịp để khám phá sự tinh tế trong cách đặt tên của tiếng Việt. Bạn đã nghĩ ra đáp án chưa, hay vẫn đang phân vân giữa những cách gọi nghe quen mà chưa chắc đã chính xác?

>> Xem đáp án

Mộc Trà