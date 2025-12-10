Loài cá nào trong tên có 12 chữ 'ng'?

Một câu đố dí dỏm nhưng đánh lừa tất cả từ thị giác đến thính giác, khiến ai nghe xong cũng phải nhíu mày vì… quá nhiều “ng”!

Bạn đã từng nghe qua câu đố thú vị: "Ở Việt Nam, tên loài cá nào có đến 12 chữ ‘ng’?" chưa? Chỉ cần đọc câu hỏi thôi là nhiều người đã thấy hoa mắt vì... chữ "ng" xuất hiện liên tục. Đây là kiểu câu đố mẹo đánh vào sự liên tưởng và khả năng giữ bình tĩnh trước những cái bẫy ngôn ngữ rất vui.

Ảnh minh họa.

Điều thú vị là càng suy nghĩ nghiêm túc, bạn lại càng dễ rơi vào vòng xoáy "ng-ng-ng" đầy rối rắm. Câu đố này không yêu cầu kiến thức thủy sinh mà lại cần một chút tinh ý và khả năng phát hiện mẹo.

Nếu bạn yêu thích những thử thách ngôn từ hài hước, đây chắc chắn là câu đố làm bạn bật cười. Vậy loài cá ấy rốt cuộc là gì? Mời bạn thử đoán trước khi xem đáp án - biết đâu bạn sẽ là người phá bẫy thành công!

>> Đáp án

Mộc Trà