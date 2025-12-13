Giải mã từ bí ẩn bắt đầu bằng chữ T

Hãy xem IQ và độ chịu khó động não của bạn đến đâu nha!

Hình ảnh là một bé gái siêu đáng yêu, mắt long lanh như sắp khoe bí mật "vũ trụ", trên tay cầm một chiếc phong bì thư kích thước to đùng. Mũi tên đỏ nổi bật chỉ thẳng vào lá thư đã gợi ý cho bạn điều gì?

Trong vô vàn trò giải trí, đuổi hình bắt chữ vẫn luôn giữ đúng phong độ "tượng đài truyền thống" chơi đơn giản nhưng độ xoắn não thì không thiếu. Chỉ cần một tấm hình, người chơi phải tự mình phân tích từng chi tiết, liên tưởng ngữ nghĩa, rồi ráp lại thành một cụm từ quen thuộc. Nghe thì dễ nhưng làm mới khó!

Ở câu đố lần này, hình ảnh bé gái cầm phong bì thư gợi ngay đến những điều rất "xưa mà quý": thư tay, tem thư, gửi - nhận, cảm xúc mong chờ thời chưa có mạng xã hội. Vậy nên đáp án chắc chắn liên quan đến chủ đề thư từ hay hành động gắn với phong bì.

Nhưng cái khoảnh khắc bé giơ phong bì lên đầy hớn hở, cộng thêm mũi tên đỏ to chà bá chỉ vào lá thư, như thể đang nói: "Ê, nhìn lá thư kìa! Từ đó đó, từ đó đó...!". Từ khóa cần tìm gồm 6 chữ cái, bắt đầu bằng T - nghe tưởng đơn giản nhưng vẫn đủ thử thách để bạn phải "căng não nhẹ".

>> Đáp án

Mộc Trà