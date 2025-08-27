Chữ gì 'Thiếu đầu là của ông già'?

Bạn đã thử sức với những câu đố mẹo Tiếng Việt vừa hóm hỉnh vừa sâu sắc chưa? Hôm nay, hãy khám phá một câu đố đặc biệt nhé!

"Thiếu đầu là của ông già/ Bay mũ thành thứ dân ta ăn nhiều" - Câu đố này không chỉ kiểm tra trí thông minh mà còn rèn khả năng liên tưởng nhanh nhạy. Từng chữ, từng dấu trong tiếng Việt đều có thể mở ra cả một kho tàng ý nghĩa. Có khi chỉ cần bỏ đi một ký tự, hoặc thay đổi một dấu, từ ngữ đã biến hóa hoàn toàn khác. Đó chính là "cái hay" và "cái đẹp" của câu đố mẹo.

Nó không thiên về sự học thuộc, mà khuyến khích sự sáng tạo và tò mò. Bạn sẽ thấy mình bật cười khi nhận ra đáp án thật sự rất gần gũi, quen thuộc. Vừa gắn với hình ảnh "ông già", vừa liên quan đến món ăn phổ biến khắp mọi miền đất nước. Vậy, bạn có đoán ra "chữ bí ẩn" này chưa?

>> Xem đáp án

Mộc Trà