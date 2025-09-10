Chữ cái nào trong tiếng Việt 'cõng' nhiều dấu nhất?

Vậy đố bạn biết chữ nào là "vị vua gánh dấu" khiến dân yêu tiếng Việt phải trầm trồ!

Tiếng Việt của mình giàu dấu như 'rich kid' giàu phụ kiện: nào là sắc, huyền, hỏi, ngã, nặng, rồi còn mũ, râu, móc, nón... Mỗi dấu là một "topping" làm câu chữ đổi vị ngay lập tức. Nhưng câu hỏi hóc búa là: chữ cái nào trong tiếng Việt có thể "cõng" được nhiều dấu nhất trên đầu (hoặc dưới chân)?

Nghe thì đơn giản, mà càng nghĩ càng lú: có chữ mang mũ (â, ê, ô), có chữ đội nón (ă), có chữ mọc râu/móc (ơ, ư), rồi lại còn gánh thêm thanh điệu các kiểu. Vậy thì tối đa một chữ có thể đội bao nhiêu dấu?

Chuẩn bị "soi" lại bảng chữ cái, nhớ luôn mẹo vị trí dấu (trên – giữa – dưới), rồi thử dựng vài ví dụ xem có "bật mí" đáp án không. Ai tìm ra nhanh, comment khoe thành tích; ai "đau não" quá thì kéo tiếp xuống dưới để xem lời giải có hình minh họa, đảm bảo "à ha!" liền.

Sẵn sàng chưa? Gõ đáp án ngay khi bạn nghĩ ra, vì biết đâu bạn chính là cao thủ "xếp dấu" mà hội bạn đang cần!

>> Xem đáp án

Mộc Trà