Câu hỏi xoay quanh một loại “cặp” rất quen thuộc ở Việt Nam, nhưng điểm đặc biệt là... trong tên của nó lại có tới 12 chữ P!

Tiếng Việt của chúng ta thật phong phú và đầy bất ngờ, đôi khi chỉ một câu đố mẹo cũng đủ khiến người nghe bật cười vì sự thông minh và sáng tạo. Câu đố "Loại cặp nào ở Việt Nam tên gọi có 12 chữ P?" chính là một ví dụ điển hình.

Cặp nào ở Việt Nam tên có 12 chữ P? Ảnh minh họa.

Nghe qua tưởng vô lý, nhưng càng suy nghĩ càng thấy thú vị. Câu hỏi đánh đố này không chỉ thử khả năng liên tưởng mà còn gợi cho ta nhận ra sự độc đáo trong cách đặt tên, chơi chữ của người Việt. Đằng sau những con chữ là cả một "mê cung" ngôn ngữ khiến ai yêu tiếng Việt cũng phải thích thú.

Có người nghe xong bật cười, có người lại vò đầu bứt tai tìm câu trả lời. Dù đúng hay sai, điều thú vị nhất vẫn là hành trình khám phá ngôn từ đầy vui nhộn. Hãy cùng thử xem bạn có tìm ra "cặp 12 chữ P" ấy không nhé! Biết đâu chỉ cần một chút tinh ý, bạn sẽ "phá đảo" câu đố mẹo này trong tích tắc!

Mộc Trà