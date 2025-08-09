Chim gì ở Việt Nam nghe tên chỉ muốn đuổi đi?

Ở Việt Nam, có một loài chim đặc biệt, mà khi nghe tên, chúng ta lại có cảm giác như muốn xua đuổi nó đi.

Liệu đây có phải là một loài chim mang điềm xấu, hay chỉ đơn giản là một trò chơi chữ đầy bất ngờ? Câu đố mẹo này không đòi hỏi bạn phải có kiến thức sâu rộng về sinh học, mà là một bài kiểm tra sự tinh tế trong ngôn ngữ. "Đuổi đi" ở đây không phải là hành động, mà là một phần trong cái tên của loài chim. Nó mời gọi chúng ta suy nghĩ vượt ra khỏi những định nghĩa thông thường, để tìm kiếm một câu trả lời nằm ở một khía cạnh hoàn toàn khác.

Chim gì ở Việt Nam nghe tên như muốn đuổi đi? Ảnh minh họa.

>> Ở Việt Nam, sông gì đi bộ qua được?

Câu đố này đã khiến rất nhiều người yêu thích văn hóa dân gian phải đau đầu suy nghĩ, và câu trả lời thường mang lại sự bất ngờ lớn. Nó biến một loài chim quen thuộc thành một bí ẩn đầy thú vị. Liệu bạn có đủ thông minh để giải mã bí mật của loài chim này?

>> Xem giải thích

Mộc Trà