Trong kho tàng câu đố dân gian Việt Nam, có những câu hỏi vừa dí dỏm vừa gần gũi, khiến ai nghe qua cũng phải bật cười thích thú.

Một trong số đó là câu đố: Cây gì nghe tên rất là giàu có?. Chỉ với một câu ngắn gọn, người ra đố đã khéo léo gợi mở trí tò mò, khiến người nghe phải suy nghĩ, liên tưởng đến nhiều loài cây khác nhau.

Thoạt đầu, có người nghĩ ngay đến cây vàng, cây bạc, bởi vàng bạc vốn tượng trưng cho sự giàu sang. Người khác lại mường tượng đến cây kim cương hay cây ngọc ngà, nghe cũng thật sang trọng.

Câu đố này không chỉ mang đến tiếng cười mà còn tạo nên không khí gắn kết trong những buổi quây quần. Người lớn tuổi thì hoài niệm về trò chơi xưa, trẻ con thì thích thú reo lên khi tìm ra câu trả lời. Chỉ một câu đố thôi mà khiến mọi người cảm thấy nhẹ nhàng, thư giãn, và thêm yêu sự phong phú của tiếng Việt.

Đúng là đôi khi, sự giàu có chẳng phải ở chỗ vàng bạc chất đầy, mà chỉ là khoảnh khắc ta cùng nhau chia sẻ một nụ cười thật giản dị.

