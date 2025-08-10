Việt Nam, đất nước của những con sông dài và những cây cầu bắc ngang, vậy bạn có biết đâu là cây cầu nhẹ nhất không?

Chúng ta có những cây cầu nổi tiếng như cầu Rồng, cầu Vàng, cầu Hiền Lương... mỗi cây cầu đều mang một vẻ đẹp và một câu chuyện riêng. Nhưng bạn có biết, cầu nào nhẹ nhất không?

Câu đố này không phải là một câu đố thông thường. Nó không hỏi về chiều dài, chiều rộng... Liệu có phải cây cầu đó được làm từ một vật liệu đặc biệt nào đó, hay nó nằm ở một nơi mà không chịu tác động của trọng lực?

Cầu gì ở Việt Nam nhẹ nhất? Ảnh minh họa.

Câu đố này đòi hỏi chúng ta phải vận dụng sự tinh tế trong ngôn ngữ, nhìn nhận vấn đề từ một góc độ hoàn toàn khác. "Nhẹ" ở đây không phải là nhẹ về trọng lượng, mà là một cách chơi chữ, một mẹo vặt thú vị mà người Việt đã sáng tạo ra.

Liệu bạn có đủ thông minh để giải mã bí ẩn của cây cầu này? Hãy thử thách bản thân, và cùng nhau khám phá vẻ đẹp của ngôn ngữ Việt Nam.

Mộc Trà