Câu đố ngắn gọn nhưng khiến người nghe phải dừng lại suy nghĩ, lần nữa, ngôn ngữ dân gian cho thấy sức sáng tạo không giới hạn của người Việt.

Trong thế giới của những câu đố mẹo, điều hấp dẫn nhất không nằm ở đáp án, mà ở hành trình tìm ra nó. Câu hỏi "Cái gì càng sáng càng tối?" là minh chứng hoàn hảo cho sức mạnh của sự chơi chữ trong tiếng Việt.

Nghe qua tưởng vô lý, nhưng chính sự vô lý ấy lại kích thích trí tò mò và khả năng suy luận của người nghe. Đây không chỉ là trò đố vui, mà còn là một "bài toán ngôn từ" đầy duyên dáng – nơi logic và cảm xúc giao hòa. Khi mỗi người đưa ra một cách hiểu, ta càng nhận ra rằng tiếng Việt thật đa tầng và linh hoạt.

Một cụm từ ngắn gọn thôi cũng có thể mở ra bao cách lý giải khác nhau. Và khi đáp án được bật mí, ai cũng sẽ bật cười vì hóa ra sự thật lại giản đơn đến thế. Những câu đố như thế không chỉ giúp ta thư giãn, mà còn khơi gợi tình yêu với ngôn ngữ – thứ vốn dĩ vừa gần gũi, vừa diệu kỳ.

Mộc Trà