Một câu đố ngắn gọn nhưng khiến nhiều người phải “đứng hình” vài giây, càng nặn lại càng nhẹ - nghe tưởng vô lý mà lại rất hợp lý!

Có những câu đố nghe qua tưởng đơn giản, nhưng càng nghĩ lại càng thấy... lạ đời. Hôm nay, mời bạn thử sức với một câu đố mẹo nhỏ nhưng không hề "nhẹ ký" về tư duy. Một vật quen thuộc trong cuộc sống hằng ngày, ai cũng từng cầm, từng nặn. Điều đặc biệt là: càng nặn thì nó lại càng nhẹ. Nghe thì vô lý, nhưng đáp án lại vô cùng hợp lý nếu bạn chịu khó suy nghĩ.

Cái gì càng nặn càng nhẹ? Ảnh minh họa.

Đừng vội kéo xuống xem đáp án nhé, hãy thử đoán xem bạn có "bắt sóng" được không. Biết đâu chỉ một giây lóe sáng là bạn đã tìm ra lời giải! Cùng thử thách bạn bè và xem ai là người đoán nhanh nhất nhé.

>> Cái gì đi không mỏi, đứng không mỏi, nằm là mỏi?

>> Xem đáp án

Hi