Một câu đố tiếng Việt tưởng chừng dễ nhưng lại khiến nhiều người 'đứng hình' vì độ đánh lừa tinh tế theo cách vui vẻ, nhẹ nhàng.

Câu đố dân gian Việt Nam luôn có cách khiến chúng ta vừa suy nghĩ vừa bật cười, và câu hỏi "Cá gì luôn lạnh lẽo?" cũng không ngoại lệ. Thoạt nghe, nhiều người sẽ tìm đến các loài cá sống ở vùng băng giá hay dưới biển sâu lạnh buốt. Nhưng để tìm ra đúng cái tên loài cá thì chẳng phải chuyện dễ dàng.

Ở Việt Nam loài cá nào luôn lạnh lẽo? Ảnh minh họa.

Chỉ cần bạn để tâm một chút tới âm thanh và cách ghép chữ, đáp án sẽ hiện ra rất dí dỏm. Đây là kiểu câu hỏi giúp bạn xả stress cực nhanh, đồng thời cũng rất phù hợp để đưa vào game show đố vui cùng bạn bè. Nếu bạn đang tìm một câu đố vừa ngắn gọn, vừa dễ nhớ, lại khiến người nghe "à há" đầy thích thú, thì đừng bỏ qua câu này. Hãy thử đoán trước khi xem đáp án nhé – biết đâu bạn là người bắt được "con cá lạnh nhất Việt Nam"!

>> Xem đáp án

Hi