Một câu đố kết hợp khéo léo giữa yếu tố sức khỏe và tiếng cười, thể hiện sự sáng tạo tinh tế trong cách chơi chữ tiếng Việt.

Câu đố 'Cá gì nghe tên đã thấy nhiều cholesterol?' là minh chứng cho sức sống phong phú của ngôn ngữ Việt trong đời sống đương đại. Ở đây, yếu tố 'cholesterol' - vốn gắn liền với những câu chuyện về ăn uống và sức khỏe - được đưa vào trò chơi chữ đầy dí dỏm. Người nghe không chỉ bị cuốn hút bởi vỏ bọc hài hước, mà còn phải tinh ý nhận ra mối liên hệ giữa cách phát âm, nghĩa bóng và hình ảnh ẩn dụ.

Cá gì nghe tên đã thấy nhiều cholesterol? Ảnh minh họa.

Câu đố này vừa gợi trí tò mò, vừa mang tính châm biếm nhẹ nhàng, phản ánh tinh thần vui tươi của người Việt trong việc biến mọi đề tài thành tiếng cười thông minh. Dù không có lời giải ngay trước mắt, người đọc vẫn cảm nhận được sự duyên dáng của cách đặt vấn đề - nơi mà ngôn từ trở thành một trò chơi thú vị, giàu sức gợi và đậm chất văn hóa dân gian hiện đại.

Mộc Trà