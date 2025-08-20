Thoạt đầu, ai cũng nghĩ đến vô số loài cá quen thuộc: cá rô, cá chép... nhưng thử nghĩ kỹ mà xem, loài cá nào lại không biết đường về.

Chính sự đánh đố này buộc người chơi phải thay đổi góc nhìn: đừng chỉ nghĩ theo nghĩa đen, mà hãy thử đặt câu hỏi theo nghĩa bóng hoặc nghĩa chơi chữ. Đây chính là tinh thần đặc trưng của những câu đố mẹo: đơn giản, hài hước nhưng cũng rất thông minh.

Cá gì đi không biết đường về? Ảnh minh họa.

>> Cua gì ở Việt Nam không nguyên vẹn?

Câu đố này không chỉ mang đến sự tò mò mà còn khơi gợi tiếng cười. Bởi khi đáp án được bật mí, sự bất ngờ sẽ khiến người nghe phải bật cười thích thú. Một câu hỏi ngắn gọn, dễ nhớ, dễ đố trong những buổi tụ họp bạn bè, lại còn giúp mọi người cùng nhau thư giãn sau giờ học tập, làm việc. Và tất nhiên, điều hấp dẫn nhất vẫn luôn nằm ở... phần đáp án.

>> Xem đáp án

Mộc Trà