Trong kho tàng câu đố mẹo tiếng Việt, có những câu hỏi nghe qua tưởng chừng vô lý, nhưng lại chuẩn không cần chỉnh vì độ “chơi chữ” thông minh.

Một trong những câu đố như thế chính là: "Chim gì không bao giờ biết từ chối?". Nghe đến đây, chắc hẳn bạn sẽ tò mò lắm đúng không? Bởi vì loài chim thì có rất nhiều: chim én, chim sẻ, chim công, chim bồ câu... nhưng chim nào lại "không biết từ chối"? Phải chăng là một loài chim đặc biệt nào đó? Hay là một loài chim hiếm có, luôn gật đầu đồng ý mọi thứ? Câu hỏi dí dỏm này khiến người nghe phải bật ra nhiều giả thuyết khác nhau, từ nghiêm túc đến hài hước, nhưng đáp án lại nằm ở ngay cách chúng ta sử dụng... tiếng Việt hàng ngày.

Điều thú vị ở câu đố này là cách "chơi chữ" đầy sáng tạo của dân gian. Tiếng Việt là một ngôn ngữ giàu tính đa nghĩa, nhiều từ vừa là danh từ vừa là động từ, vừa là tên gọi vừa là... lời đáp. Và chính sự phong phú ấy đã tạo ra những câu đố như thế này: khiến người nghe vừa tò mò, vừa bật cười khi biết đáp án. Vậy, bạn đã sẵn sàng để đoán xem "Chim gì không bao giờ biết từ chối?" chưa?

Mộc Trà