Cá là ngư, cá vàng là kim ngư, vậy cá sấu gọi là gì?

Một câu đố chữ Hán – Việt tưởng đơn giản nhưng có thể khiến bạn “khựng” lại vài giây, bạn có tìm ra đáp án không nhé.

Tiếng Việt có rất nhiều từ gốc Hán thú vị mà đôi khi chúng ta sử dụng hằng ngày nhưng không để ý. Ai cũng biết "ngư" nghĩa là cá, nên cá vàng được gọi trang trọng là "kim ngư", nghe vừa cổ điển vừa tao nhã. Thế nhưng khi chuyển sang cá sấu, nhiều người bắt đầu lúng túng vì không biết nên ghép chữ nào cho hợp lý.

Có người đoán theo màu sắc, có người lại suy luận theo đặc điểm hung dữ của loài vật này. Câu hỏi tưởng vui nhưng lại khiến không ít người phải tra cứu hoặc tranh luận sôi nổi.

Đây chính là kiểu câu đố đánh vào sự hiểu biết về từ Hán – Việt quen mà lạ. Bạn đã nghĩ ra cách gọi chưa, hay vẫn đang phân vân giữa nhiều phương án?

