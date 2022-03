Câu đố: Thử tài phá án theo dấu vết hiện trường

Dựa trên dữ liệu có sẵn và những manh mối trong hình, bạn hãy lý giải vụ án người chồng bị sát hại tại nhà.

Câu 1: Hàng xóm báo cảnh sát vì nghe thấy một tiếng súng nổ từ nhà John. Cảnh sát phá cửa vào và phát hiện John đã chết vì một nhát dao chí mạng. Hung khí là một con dao nhọn làm bếp. Một khẩu súng được tìm thấy trên sàn bếp hỗn độn, một viên đạn bắn trúng lò vi sóng. Kiểm tra phòng ngủ, cảnh sát bất ngờ phát hiện vợ nạn nhân đang hoảng sợ trốn trong tủ quần áo, người đầy máu.

Chuyện gì đã xảy ra?

>>Đáp án

Câu 2: Một thi thể bọc trong tấm thảm bị vứt trên bãi cỏ công viên. Nạn nhân là Fox, làm việc tại khách sạn gần đó, trong túi quần có chìa khóa phòng 1408. Fox bị bắn ba phát đạn nhưng xung quanh hầu như không có máu. Cảnh sát nhận định hung thủ gây án ở nơi khác, đang phi tang xác thì bị xen ngang nên vội vứt thi thể.

Khách sạn cho biết tấm thảm bọc thi thể được bày trí ở mọi phòng. Tại phòng 1408, tấm thảm biến mất, một vết đạn trên tường được che giấu dưới bức tranh. Kẻ nào đó đã cố che đậy hiện trường vụ án. Hôm qua có ba nhân viên trực nhưng ai đó đã tắt camera giám sát. Cảnh sát thẩm vấn cả ba.

Nhân viên dọn phòng Olivia nói tối qua nhân viên khuân vác hành lý Bob cãi nhau to với Fox, may là bảo vệ Tom đã can ngăn họ. Tom nói thấy Bob trở về từ công viên tối qua. Bob giải thích tối nào cũng đi dạo ở công viên, hôm qua anh nghe thấy tiếng động lạ nên sợ chạy, lúc đến khách sạn thì không thấy Tom trong phòng trực.

Ai là kẻ khả nghi?

>>Đáp án

Câu 3: Chủ tịch hội học sinh của một trường nội trú bị tấn công trong phòng tập gym. Thủ phạm tắt điện và ném một bình thí nghiệm đựng axít vào mặt cô, khiến cô bị bỏng nặng. Cảnh sát nhận định thủ phạm là một trong số nữ sinh. Hai cô gái được nhìn thấy ở gần hiện trường tối qua bị coi là nghi phạm. Đó là phó chủ tịch hội học sinh - người đang cạnh tranh chức chủ tịch, và một thành viên mới hay bị bắt nạt.

Khi khám xét, cảnh sát tìm thấy bức ảnh nạn nhân bị vẽ nguệch ngoạc trong phòng phó chủ tịch. Cô phủ nhận bức ảnh thuộc về mình.

Quan sát phòng của hai cô gái, bạn có đoán ra ai là kẻ tấn công?

>>Đáp án

Câu 4: Thi thể Chloe được phát hiện bên bờ sông. Cảnh sát xác định Chloe bị sát hại tối qua. Kẻ nào đó đã đầu độc cô rồi vứt xác xuống sông. Cảnh sát thẩm vấn những hàng xóm của nạn nhân.

Ann nói chia tay bạn trai một tuần trước, quá đau khổ nên không ra khỏi nhà hay trò chuyện với ai từ đó đến nay. Kevin cho biết vừa trở về sau khi qua đêm ở nhà bố mẹ. Jacob nói hôm qua gia đình tổ chức tiệc tối vì bố mẹ vợ đến chơi.

Ai là thủ phạm?

>>Đáp án

