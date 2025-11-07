Phép toán tưởng sai hóa ra lại đúng nếu bạn đủ 'xoắn não'

Một bài toán "tưởng dễ mà không dễ" đang khiến nhiều người phải gãi đầu gãi tai!

Chỉ có đúng một que diêm được phép di chuyển - nghe thì đơn giản, nhưng nhìn lâu là bắt đầu... nghi ngờ cả đời học Toán của mình luôn.

15 trừ 9 bằng 14? Ủa, ai viết đề vậy trời? Nhưng mà khoan, đừng vội bỏ cuộc chỉ cần xoay nhẹ góc nhìn, thay đổi một que diêm thôi, phép tính sẽ trở nên hoàn hảo đến bất ngờ.

Đây không chỉ là trò đố vui, mà còn là bài kiểm tra độ sáng tạo và khả năng "vượt giới hạn logic" của bạn đấy!

Liệu bạn có phải là người "bẻ luật Toán học" chỉ bằng một que diêm? Thử đoán xem, di chuyển que nào để phép tính trở nên đúng đắn?

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà