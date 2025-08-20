Di chuyển que diêm nào để '16 - 2 = 8' là đúng?

Câu đố que diêm tưởng dễ nhưng lại hạ gục không ít 'cao thủ', chỉ được di chuyển 1 que duy nhất, bạn có tìm ra đáp án chuẩn.

Trong bức ảnh, ta thấy một phép tính được tạo từ những que diêm: 16 - 2 = 8. Đây là một bài toán sai hoàn toàn, nhưng thử thách đặt ra là người chơi chỉ được phép di chuyển một que diêm duy nhất để biến nó thành đúng.

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Chính sự giới hạn này làm trò chơi trở nên hấp dẫn và gây tò mò. Người xem phải thật tinh mắt, vừa suy luận logic, vừa tưởng tượng các con số có thể biến đổi thế nào. Đôi khi, chỉ cần xoay chuyển một chút góc nhìn, bạn sẽ tìm ra cách sắp xếp mới khiến phép tính hợp lý. Đây là điểm thú vị của các trò đố que diêm: đơn giản về hình thức nhưng đầy tính bất ngờ.

Mộc Trà