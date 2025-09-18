Di chuyển que diêm nào để '15 + 6 = 5' là đúng

Một trò đố kinh điển nhưng chưa bao giờ hết hot: chỉ với một que diêm nhỏ bé, bạn có thể thay đổi cả kết quả của bài toán.

Nghe thì tưởng dễ, nhưng khi bắt tay vào giải, không ít người phải vò đầu bứt tóc. Bạn có dám thử thách bản thân, tìm cách "biến sai thành đúng" chỉ bằng một nước đi duy nhất không?

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà