Di chuyển 2 que diêm nào để biến sai thành đúng?

Nhìn qua tưởng đơn giản, mà hóa ra lại là "cú lừa ngoạn mục" của những que diêm bé nhỏ!

Trong bức ảnh này, phép tính 13 - 3 = 7 đang "cãi lý" với toán học, nhưng đừng vội nhíu mày - chỉ cần di chuyển đúng 2 que diêm thôi là bạn sẽ biến điều vô lý thành hợp lý ngay lập tức! Đố này không chỉ thử độ tinh mắt mà còn khơi dậy khả năng sáng tạo tiềm ẩn trong bạn - ai biết đâu, bạn chính là "thiên tài toán học của giới diêm que" thì sao? Mỗi lần nhìn lâu, bạn sẽ lại thấy có thêm một cách mới - nhưng liệu có cách nào đúng không, đó mới là vấn đề! Đây là trò đố vừa hại não, vừa giúp "đốt" stress cực vui, đảm bảo bạn vừa chơi vừa cười. Nhiều người tưởng dễ, nhưng 10 người thì hết 9 người sai cú đầu tiên. Còn bạn thì sao, sẵn sàng thử thách trí óc chưa?

Di chuyển 2 que diêm thôi, bạn có thể khiến phép tính này đúng được không?

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn:

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà