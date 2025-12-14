Di chuyển que diêm nào để 'lật ngược thế cờ'?

Bức hình này nhìn thì tưởng đơn giản, nhưng thực ra là một cú "quăng não" cực mạnh dành cho những ai tự tin IQ mình thuộc hàng top.

Phép tính 17 – 13 = 11 rõ ràng sai lè, nhưng chỉ cần di chuyển đúng một que diêm thôi là cả thế giới toán học tự nhiên "đứng về phía bạn". Câu đố kiểu này khiến không ít người nhìn chằm chằm 5 phút rồi... bắt đầu nghi ngờ chính mình. Có người thì lật ngược màn hình, có người nheo mắt lại như Sherlock, có người còn bảo: "Hay do mình thiếu ngủ?"

Nhưng thực ra đáp án lại cực kỳ tinh tế và "bẻ lái" đúng kiểu câu đố que diêm hay làm. Chỉ một thao tác nhỏ mà có thể khiến bạn thấy mình thông minh thêm vài tuổi đời. Đây chính là bài test nhẹ nhàng để xem bạn thuộc team "nhanh như chớp" hay team "chậm mà chắc".

Dù giải nhanh hay chậm thì đảm bảo bạn cũng sẽ bật cười khi thấy đáp án. Hãy thử sức xem, biết đâu bạn lại tìm ra lời giải trước cả khi uống hết ngụm trà đầu tiên. Còn nếu chưa nghĩ ra thì cứ bình tĩnh, câu đố này sinh ra là để thử thách chứ không phải để làm bạn stress.

Chuẩn bị chưa? Bắt đầu lắc não nhẹ nhàng và... di chuyển 1 que diêm thôi là xong!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà