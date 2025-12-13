Di chuyển que diêm nào để '4 + 6 = 3' đúng?

Bức ảnh này nhìn thì đơn giản mà lại khiến ai cũng muốn "gãi đầu gãi tai" một chút cho vui.

Một phép tính tưởng chừng quen thuộc, nhưng oái oăm thay... nó sai toét và nhiệm vụ của bạn chỉ gói gọn trong 5 chữ: di chuyển 1 que diêm. Nghe nhẹ nhàng mà thực hiện thì đúng kiểu "trí tuệ lên tiếng - cảm xúc im lặng".

Que diêm nằm im thin thít, còn bạn thì xoay não 360 độ xem phải đặt nó vào đâu cho phép tính về đúng đường ray. Đây là kiểu thử thách rất hợp để "khởi động não" trong ngày, hoặc troll nhẹ bạn bè để xem ai thông minh thật hay chỉ mạnh miệng.

Nhìn đơn giản mà lại gây nghiện, vì chỉ muốn tìm cho ra bằng được đáp án. Tóm lại, bức ảnh này là liều vitamin vui vẻ: không áp lực, không deadline, chỉ cần tinh mắt một chút là bạn làm chủ cuộc chơi ngay.

Nếu tự tin IQ sáng loáng, mời bạn thử sức. Còn không... thôi cứ thử, lỡ đâu bạn đúng lại bất ngờ!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà