Di chuyển que diêm nào biến sai thành đúng?

Một chiếc câu đố 'thần thánh' di chuyển đúng 1 que diêm để phép tính sai thành đúng, nghe dễ nhưng thử rồi mới biết…

Nhìn vào bức ảnh này, bạn có thấy một câu đố que diêm đầy thú vị không? Phép tính 9−7=10 rõ ràng là không chính xác. Thoạt nhìn, có vẻ như cần nhiều hơn một que diêm để sửa chữa, nhưng nhiệm vụ của bạn chỉ là di chuyển duy nhất một que.

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Câu đố này đòi hỏi sự quan sát tỉ mỉ và tư duy linh hoạt, vượt ra khỏi những quy tắc thông thường. Đừng vội vàng gán ghép các con số, hãy thử nhìn vào từng que diêm một cách riêng lẻ. Liệu bạn có thể biến số 9 thành một số khác? Hay thay đổi số 7? Hay thậm chí là biến đổi cả kết quả 10? Hãy thử tưởng tượng và sắp xếp lại các que diêm trong đầu. Đáp án có thể nằm ở một vị trí bất ngờ, một sự thay đổi nhỏ nhưng mang lại kết quả lớn. Câu đố này sẽ là một bài tập tuyệt vời để bạn rèn luyện sự tinh tế và khả năng suy luận. Hãy thử thách bản thân và tìm ra đáp án chính xác nhé!

Mộc Trà