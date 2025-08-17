Di chuyển một que diêm nào để '21 - 15 = 9' đúng?

Nghe đơn giản, nhưng đảm bảo bạn sẽ phải 'quay xe' không dưới 3 lần, ai giải được trong 10 giây thì xin chúc mừng.

Bức ảnh trên là một dạng câu đố trí tuệ rất quen thuộc nhưng chưa bao giờ hết hấp dẫn: di chuyển que diêm để phép tính trở nên đúng. Nhìn thoáng qua, ta thấy phép tính "21 – 15 = 9" vốn dĩ sai ngay từ đầu, và thử thách đặt ra là chỉ được phép dịch chuyển một que diêm duy nhất. Chính sự đơn giản bề ngoài ấy lại khiến người xem tò mò, thôi thúc phải suy nghĩ thật kỹ.

Điểm thú vị của dạng đố này là nó buộc ta phải nhìn vấn đề theo nhiều hướng. Có thể không phải thay đổi con số ở bên trái, mà là chuyển đổi ký hiệu toán học; cũng có thể chỉ cần xoay một que diêm, cả phép tính sẽ đổi khác hoàn toàn. Đôi khi, sự khéo léo nằm ở chi tiết nhỏ đến mức ta bất ngờ khi tìm ra lời giải.

Lưu ý, người giải chỉ được phép di chuyển 1 que diêm, không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau.

Đây không chỉ là một trò chơi giải trí, mà còn là một cách rèn luyện tư duy logic và khả năng quan sát. Khi ngồi cùng bạn bè, người thân để cùng nhau tìm lời giải, không khí chắc chắn sẽ rộn ràng tiếng cười. Mỗi người sẽ đưa ra phán đoán, tranh luận, và niềm vui vỡ òa khi có ai đó bất ngờ tìm ra đáp án đúng.

>> Di chuyển 1 que diêm nào để '5 x 3 - 6 = 20' đúng?

Trong cuộc sống bận rộn, những câu đố que diêm thế này mang lại một khoảnh khắc thư giãn hiếm hoi. Chúng giúp ta sống chậm lại, tập trung vào một thử thách nho nhỏ nhưng đầy thú vị. Và đôi khi, bài học ẩn sau đó là: chỉ cần một thay đổi nhỏ đúng chỗ, cả vấn đề lớn cũng có thể được giải quyết.

Mộc Trà