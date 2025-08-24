Di chuyển một que diêm để phép tính đúng

Bạn có thể khiến phép tính sai trở thành đúng trong chớp mắt, nhưng mà… không phải ai cũng đủ tinh mắt để thấy 'nước đi' thần thánh này đâu.

Một phép toán bằng que diêm: 19 + 3 = 15. Rõ ràng, đây là một phép tính sai, và nhiệm vụ của người chơi là chỉ được di chuyển duy nhất một que diêm để biến nó thành đúng. Thử thách này thoạt nhìn tưởng đơn giản, nhưng khi bắt tay vào lại khiến nhiều người phải vò đầu bứt tai.

Trò chơi không đòi hỏi kiến thức cao siêu mà chỉ cần sự tinh mắt và sáng tạo. Chính vì vậy, nó tạo nên những phút giây vừa hồi hộp, vừa vui vẻ cho người tham gia. Đây cũng là cách tuyệt vời để rèn luyện khả năng tư duy linh hoạt trong lúc giải trí.

Mộc Trà