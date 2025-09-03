Di chuyển một que diêm để biến phép tính sai hóa đúng

Trò đố que diêm này không chỉ kiểm tra IQ mà còn thử thách cả sự tinh mắt và khả năng tư duy sáng tạo.

Hãy thử tài trí tuệ của mình với một trong những câu đố "que diêm" hóc búa đang gây sốt cộng đồng mạng! Bức ảnh bạn thấy không chỉ là một phép tính, mà là một thử thách logic đầy hấp dẫn.

Thoạt nhìn, phép tính này hoàn toàn vô lý. Tuy nhiên, bí mật nằm ở chính những con số được tạo thành từ các que diêm. Nhiệm vụ của bạn là tìm ra cách để di chuyển duy nhất 1 que diêm, biến phép tính này thành một phương trình toán học hoàn toàn chính xác. Bạn đã có câu trả lời chưa? Hãy chia sẻ suy luận của bạn và cùng nhau khám phá những đáp án thú vị!

>> Xem đáp án

Mộc Trà