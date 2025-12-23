Di chuyển một que diêm biến phép tính sai thành đúng

Đây là kiểu câu đố nhìn qua thì tưởng "easy game", nhưng khi bắt tay vào thì mới thấy não phải chạy full công suất đó nha.

Trước mặt bạn là phép tính bằng que diêm trông rất nghiêm túc nhưng... hoàn toàn sai bét. Nhiệm vụ nghe đơn giản mà cũng hơi "xoắn não": chỉ được di chuyển đúng 1 que diêm để biến phép toán thành kết quả chuẩn chỉnh. Vấn đề là que nào mới đúng? Dời nhầm cái là coi như công sức "đổ sông đổ biển".

Câu đố này không chỉ để kiểm tra IQ mà còn thử sự tinh mắt, kiên nhẫn và khả năng suy luận đỉnh cao của bạn nữa. Có khi chỉ cần một khoảnh khắc "lóe sáng" là bạn sẽ thấy đáp án ngay, còn nếu chưa nghĩ ra thì cũng đừng buồn, vì ai cũng từng "bị que diêm hành" ít nhất một lần. Vừa chơi vừa thư giãn, vừa cười mà vẫn rèn luyện trí não đúng kiểu giải trí thông minh luôn. Thử xem bạn thuộc team "giải nhanh như chớp" hay team "ngồi 5 phút mới reo lên Eureka!".

Mộc Trà