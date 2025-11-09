Di chuyển 2 que diêm nào để 4 - 11 = 3 đúng

Một câu đố "nhỏ nhưng có võ" đang khiến dân mạng phải… vò đầu bứt tóc!

Trước mặt bạn là phép tính 4 - 11 = 3, nhìn thì sai rành rành, nhưng chỉ cần di chuyển 2 que diêm, bạn sẽ biến nó thành một phương trình hoàn hảo. Nghe đơn giản, nhưng không ít người nhìn 5 phút vẫn chưa "ngộ" ra, còn tưởng là trò đánh đố của vũ trụ. Có người bảo, phải tinh mắt như thám tử Conan mới nhận ra hướng đi đúng; người khác lại cười sặc vì mình... đổi que sai chỗ suốt 10 lần.

Câu đố này không chỉ thử IQ mà còn kiểm tra độ kiên nhẫn và khả năng "xoay não 360 độ" của bạn! Vậy đấy, tưởng chỉ là vài que diêm, mà lại khiến người ta phải suy nghĩ sâu như đang thi Olympia.

Bạn có dám thử "bẻ não nhẹ" với thử thách này không? Cùng nhìn kỹ lại đi, vì đáp án đúng chỉ cách bạn... đúng hai que diêm thôi đó!

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

