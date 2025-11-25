Di chuyển hai que diêm để phép tính đúng?

Nhiệm vụ là di chuyển đúng 2 que diêm để phép tính trở nên hợp lý, nhưng đời mà, cái gì tưởng dễ lại khiến ta vò đầu bứt tóc.

Trong bức ảnh này, ta gặp ngay một phép tính que diêm trông có vẻ vô hại, nhưng thực chất là "cú lừa toán học" chính hiệu. Nhìn sơ qua thì "3 - 2 = 15" đã... sai rầm rập, nhưng mà đố này đâu phải để tính đúng liền, mà là để bạn "bẻ lái" sáng tạo cho vui.

Que diêm trong ảnh trông im lìm nhưng lại đang thách thức bạn kiểu: "Dám chơi không?". Còn người giải thì kiểu: "Để xem ai lú trước!". Không cần áp lực, cứ coi như đang tập gym cho bộ não - bài tập nhẹ nhàng, không đổ mồ hôi nhưng dễ bật cười.

Chỉ với 2 que diêm, bạn có thể hóa phép tính sai thành đúng, giống như sửa sai nhẹ nhàng trong cuộc đời vậy, đổi góc nhìn một cái là ổn hết!

Rồi, vào bài thôi... Bình tĩnh, thả lỏng, và để trí tưởng tượng bung lụa.

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

Mộc Trà