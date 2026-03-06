Di chuyển 2 que diêm, bạn có tạo được 6 hình vuông?

Ai mà giải nhanh chắc chắn thuộc hệ "não chạy bằng điện hạt nhân", còn không thì… thôi mình đổ tại đề đánh đố nha!

Nhìn sơ qua là thấy "dễ ẹc" đúng không? Nhưng khoan vội tự tin, vì đây là kiểu câu đố chuyên trị mấy bộ não thích "chủ quan sớm" đó nha. Nhiệm vụ cực kỳ rõ ràng: chỉ được di chuyển đúng 2 que diêm, và mục tiêu là tạo ra 6 hình vuông hoàn chỉnh. Nghe thì tưởng chỉ cần xê dịch nhẹ là xong, nhưng càng nhìn lại càng thấy... rối như tơ vò.

Bốn hình vuông ban đầu đứng ngay ngắn, tưởng như không còn "đất diễn" để thêm hình mới. Nhưng twist ở đây là bạn phải nghĩ khác đi một chút, không đi theo lối mòn thông thường. Có khi chỉ cần đổi góc nhìn, từ "2D" sang "3D trong đầu", là tự nhiên thấy ánh sáng chân lý.

Đây là dạng câu đố khiến bạn vừa cười vừa cay: cười vì đơn giản quá trời, cay vì nghĩ mãi chưa ra.

Thử thách nhỏ nhưng đủ để test độ nhanh nhạy và khả năng sáng tạo của bạn. Nào, thử xem bạn mất bao lâu để từ 4 thành 6 - nghe như phép màu nhưng thật ra chỉ cần 2 bước chuẩn chỉnh thôi.

>> Đáp án

Mộc Trà