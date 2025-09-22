Bạn có thể tìm ra cách sửa phép tính chỉ với 1 que diêm?

Nghe thì dễ, nhưng khi bắt tay vào, bạn sẽ thấy "não bộ hoạt động hết công suất".

Những câu đố que diêm từ lâu đã trở thành trò chơi trí tuệ khiến bao người mê mẩn, không chỉ bởi sự đơn giản trong hình thức mà còn bởi độ "xoắn não" mà nó mang lại. Thử thách hôm nay cũng vậy: một phép tính tưởng chừng quen thuộc, nhưng lại... sai bét nhè. Nhiệm vụ của bạn vô cùng đơn giản - chỉ cần di chuyển một que diêm duy nhất để biến kết quả trở nên chính xác.

Di chuyển que diêm không chỉ giúp rèn luyện khả năng quan sát và suy luận mà còn mang lại những giây phút giải trí sảng khoái cho mọi lứa tuổi. Giờ thì, hãy chuẩn bị tinh thần và tập trung hết sức nhé. Dưới đây là câu đố di chuyển que diêm dành cho bạn

Bạn đã sẵn sàng khám phá đáp án chưa? Hãy xem liệu suy luận của bạn có trùng khớp với lời giải của chúng tôi không nhé

>> Xem đáp án

Mộc Trà